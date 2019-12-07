РИАМО - 7 дек. За 11 месяцев 2019 года столичный парк «Зарядье» посетили 11,7 миллиона человек, всего с момента открытия в парке побывали более 26 миллионов посетителей, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы парка.

Парк «Зарядье» построили на месте снесенной в 2006 году гостиницы «Россия». Его открытие приурочили ко Дню города Москвы в 2017 году. Общая площадь парка составляет более 13 гектаров.

«Посещаемость с даты открытия - 26,1 миллиона человек. В 2019 году за 11 месяцев парк посетили 11,7 миллиона человек. В среднем в год парк посещают 12 миллионов человек», - сказал собеседник агентства.

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