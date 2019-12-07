РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В четырех многоквартирных домах Подольска 9 декабря временно отключат электроэнергию из-за плановых работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что 9 декабря с 9:00 до 13:00 не будет подаваться электроэнергия на жилые дома Подольска по адресу: улица Ленинградская, дома №№4, 4А, 8А; улица Юбилейная, дом №26А. Отключение произойдет в связи с работами на подстанции», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.