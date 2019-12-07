РИАМО - 7 дек. На Серпуховско-Тимирязевской линии метро утром в субботу произошел сбой в движении поездов, прилагаются усилия для восстановления движения, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения от станции «Чеховская» до станции «Отрадное». В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.

Работники метро прилагают все усилия для восстановления движения.

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