РИАМО – 7 дек. В Сети появился ролик с моментом наезда на пешеходов в Локомотивном проезде в столице, видео опубликовано в Telegram-канале Baza.

На кадрах видно, как машина на высокой скорости съезжает с дороги на тротуар. Авария случилась у станции МЦК «Окружная».

Также в Сети появилось фото с места ДТП – его опубликовал пользователь Twitter boroda_2591. На снимке видно, что машина от столкновения лишилась верхней части, смялся капот.

«Иномарка на огромной скорости вылетела на пешеходный переход на севере Москвы: погибли три пешехода», — говорится в сообщении.

По данным столичной Госавтоинспекции, водитель был пьян. Пострадал также пассажир иномарки, его госпитализировали.

Автомобиль сбил трех пешеходов на севере Москвы. ВИДЕО>>