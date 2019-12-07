РИАМО - 7 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу открыл Молодежный форум инноваций и предпринимательства Подмосковья, который собрал 2,7 тысячи человек, передает корреспондент РИАМО.

«У нас сегодня праздник в доме правительства Московской области, потому что вы здесь. Потому что очень много талантливых, ищущих, умных ребят собрались сегодня в этих стенах для того, чтобы узнать что-то новое в инновационной деятельности, в IT, в робототехнике, и для нас это очень важно и очень приятно. Мы в третий раз проводим этот форум. <…> И каждый год мы видим все больше школ, педагогов, ребят приходят сюда, чтобы обмениваться опытом, знакомиться и внедрять что-то новое, полезное, интересное для нашего мира, для нашей страны», - сказал Воробьев.

Форум проходит в доме правительства Московской области, он собрал 2,7 тысячи человек. В рамках форума проходят лектории, среди спикеров заявлены основатель Jay's Organic Cheese Farm Джей Клоуз, глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый, основатель компании «Кис Пис» Александр Пахомов, основатель международной сети мужских парикмахерских Borodach Антон Василенко, основатель Firidise-AR-сервиса для мебельной сферы Анатолий Щербаков и другие.

В рамках форума также пройдут соревнования на Кубок губернатора Московской области по робототехнике.