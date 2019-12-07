РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Видеокамеры системы «Безопасный город» установят в Саду камней Памяти и Славы Подольска по просьбе активистов, они будут транслировать в режиме онлайн, сообщил на своей странице активист Виктор Макаров в соцсети «ВКонтакте».

У дома №11 на улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики продолжается строительство и благоустройство Сада камней Памяти и Славы. Идея создания сада к Году памяти и славы в России принадлежит председателю совета многоквартирного дома Макарову, благодаря его работе в Подольск привезли 9 пятитонных камней из городов-героев.

«Спасибо администрации городского округа за софинансирование системы безопасности, контроля и защиты от вандализма Сада камней Памяти и Славы. Обращение инициативной группы проекта по установке видеокамер системы «Безопасный город» в создаваемом Саду камней было поддержано администрацией Подольска. Сообщаю, что в Саду камней будут видеокамеры онлайн», - сказал Макаров.