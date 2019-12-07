РИАМО - 7 дек. В центре Москвы, в кафе на Таганской улице неизвестные открыли стрельбу, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент случился 6 декабря в 20:00 в кафе, расположенном в торговом центре.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в помещение кафе, расположенное в ТЦ, вошли неизвестные, один из которых предметом, похожим на пистолет, произвел два выстрела», — сказал собеседник агентства.

Злоумышленники скрылись. В результате происшествия никто не пострадал. Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство».