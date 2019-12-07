РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 дек. В Домодедове юнармейцы возложили цветы к Обелиску славы в память 78-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941 года, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Ежегодно, когда мы пишем сценарий к празднику 9 мая, мы указываем цифру участников войны, которые живут на территории нашего городского округа Домодедово. Еще два года назад, мы говорили, что их больше 200, месяц назад мы говорили, что их осталось всего лишь 70, на сегодняшний день их меньше 60. Мы с вами последнее поколение, которое вживую может общаться, видеть великих людей, которые победили фашизм и благодаря которым мы можем поднять вверх головы, увидеть чистое небо, мы можем с вами жить, веселиться, учиться, играть в военно-патриотические игры. Все благодаря этим людям», - сказал председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово Александр Епишин.

Он также поздравил юнармейцев с XI окружной молодежной военно-патриотической игрой «Партизанский рейд», на которую участники отправились после возложения цветов.

Память жителей Домодедова, погибших в военных конфликтах, почтили минутой молчания.