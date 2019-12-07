РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В микрорайоне Климовск Подольска вручили подарки труженице тыла к 90-летнему юбилею, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 6 декабря свое 90-летие отметила труженик тыла Ирина Кузнецова. Именинницу с этим замечательным юбилеем поздравили первый замглавы администрации округа Виктор Чуб, начальник территориального управления в микрорайоне Климовск Эмиль Акки и другие. Кузнецовой были вручены поздравительный адрес от президента РФ Владимира Путина, памятные подарки от правительства Московской области и администрации округа», - говорится в сообщении.

Родилась Кузнецова в Туле. В годы Великой Отечественной войны она работала на колхозных полях, помогала взрослым на заводе. В 1954 году переехала в Климовск. С 1958 по 2000 год проработала медсестрой в Детской поликлинике.