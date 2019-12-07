РИАМО – 7 дек. В России появится новый документ на автомобиль из-за введения ГОСТа по информированию о показателях энергоэффективности, сообщает RT.

«Как отмечается в ГОСТе, информирование потребителей о показателях энергоэффективности транспортного средства (сколько энергии и топлива потребляется) должно осуществляться изготовителем с помощью документа «этикетка энергоэффективности», — говорится в сообщении.

В документе будет содержаться информация о том, сколько углекислого газа выделяет машина, сколько топлива она расходует на 100 километров. Для электромобилей нужно будет уточнить, сколько потребляется энергии и какой запас хода.

Новый документ должен будет входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к машине при продаже или демонстрации.

Получить этикетку энергоэффективности должны будут владельцы как легковые, так и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн, за исключением тех, чей объем производства у изготовителя не превышает 2 тысяч единиц в год. ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года.