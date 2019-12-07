РИАМО - 7 дек. Сотрудники ДПС провели процедуру освидетельствования водителя Mazda, насмерть сбившего трех человек на Локомотивном проезде в Москве, мужчина был пьян, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Установлено, что водитель в момент происшествия находился в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении.

Авария произошла в субботу утром в районе дома №31 по Локомотивному проезду, у станции МЦК «Окружная». Трое пешеходов погибли, пассажира Mazda госпитализировали. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают экстренные службы.

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