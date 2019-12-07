На севере Москвы автомобиль сбил троих пешеходов, затем врезался в препятствие. В результате аварии все трое погибли.
Неуправляемый автобус наехал на женщину с ребенком в Москве. ВИДЕО>>
Пассажир автомобиля госпитализирован.
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|Осадки / облачность
|Давление
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|Ветер
|ЮЗ 9 м/с
|Температура
|+3˚C … +5˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|741 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 9 м/с
На севере Москвы автомобиль сбил троих пешеходов, затем врезался в препятствие. В результате аварии все трое погибли.
Неуправляемый автобус наехал на женщину с ребенком в Москве. ВИДЕО>>
Пассажир автомобиля госпитализирован.
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