РИАМО - 7 дек. На Московских центральных диаметрах установлен новый рекорд по пассажиропотоку — 550 тысяч человек в сутки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В пятницу, 6 декабря, пассажиры первых двух Московских центральных диаметров совершили более 550 тысяч поездок за сутки. Ожидалось, что такое количество поездок в сутки на МЦД будет достигнуто по итогам нескольких месяцев работы нового вида транспорта, однако столь высокого показателя удалось добиться спустя 15 дней с момента запуска проекта», — говорится в сообщении.

На рост количества поездок повлияли выпуск удлиненных поездов и возможность бесплатного проезда.

По первому диаметру за сутки было совершено более 258 тысяч поездок, а по второму – более 292 тысяч. А по маршруту Одинцово - Аэропорт Шереметьево» за 2 недели с момента продления маршрута «Аэроэкспрессом» перевезли больше 200 тысяч пассажиров.

Со дня запуска на МЦД перевезли уже почти 7,5 млн пассажиров. 3,5 миллиона поездок совершено по МЦД-1, 4 миллиона – по МЦД-2.

Благодаря запуску МЦД перераспределился пассажиропоток, уменьшилась нагрузка на метро. На 5-12% разгрузились станции метро «Кунцевская», «Фили», «Окружная», «Деловой центр» БКЛ и «Царицыно».

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