РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 дек. В ГДК «Авиатор» прошла праздничная программа, посвященная 50-летию со дня основания Дома культуры, передает корреспондент РИАМО в Домодедово.

«Очень радостно, что Дом культуры за эти 50 лет стал, действительно, центром культурной жизни микрорайона. Я хочу прежде всего передать поздравления вам от нашего главы Александра Двойных и пожелать и коллективу дома культуры, и всем жителям микрорайона счастья, успеха и дальнейшего процветания», - сказал председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский.

В зале собрались жители не только микрорайона Авиационный, в котором расположен Дом культуры, но также гости из других населенных пунктов округа.

«Огромное вам спасибо. Я вас поздравляю. Спасибо за то, что вы сюда приходите, что именно зритель создает атмосферу, а жители – это вы – жители лучшего микрорайона в Домодедове. С праздником и всего вам самого хорошего!» - сказал депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

Праздничная программа называлась «Карнавальный юбилей». В ней приняли участие коллектив ГДК «Авиатор», а также домодедовские творческие коллективы.

«Все знают, что в России есть две столицы – Москва и Санкт-Петербург. Я думаю, что в городском округе Домодедово тоже две столицы: есть микрорайон Центральный, в котором находится наш центральный дворец культуры (ДК «Мир» - ред.), и здесь у нас находится замечательный ДК «Авиатор». Так вот, я думаю, что ДК «Авиатор» - это культурная столица городского округа Домодедово», - сказал председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово Александр Епишин.

С юбилеем «Авиатор» также поздравила заместитель директора МБУ «Центр культуры и досуга Импульс» Ольга Гончарова. Теплые слова также сказали работники дома культуры, которые работают здесь со дня основания.

За большой вклад в развитие культурно-досуговой деятельности Подмосковья и в связи с 50-летием коллектив ГДК «Авиатор» наградили почетной грамотой министерства культуры Московской области, дипломом Московской областной думы и благодарственным письмом комитета по культуре, делам молодежи и спорту. Также отдельных сотрудников дома культуры наградили почетными грамотами главы городского округа Домодедово и почетными грамотами комитета по культуре, делам молодежи и спорту.