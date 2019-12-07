РИАМО - 7 дек. В субботу в Москве и Подмосковье ожидаются небольшие осадки, температура воздуха зафиксируется на отметке до 3 градусов тепла, некоторые люди могут почувствовать недомогание из-за дефицита кислорода в воздухе, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве +1 - +3, по области от -2 до +3 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что небольшие перепады междусуточной температуры, повышенная влажность воздуха, выраженный дефицит кислорода в воздухе, пониженный фон атмосферного давления - это погода с повышенным индексом патогенности.

«Отметить, кто и с какой патологией будет острее реагировать, очень сложно, так как метеопатические реакции могут развиваться практически у большинства метеочувствительных людей с заболеваниями суставов, заболеваниями сердца и сосудов, легочной и сердечной недостаточностью», - добавляется в сообщении.

Уменьшить недомогания в первую очередь помогут средства, рекомендованные врачом для лечения имеющихся болезней, поддерживающая терапия - общеукрепляющие, витаминные и минеральные комплексы.