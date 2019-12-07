РИАМО - 7 дек. Утром в субботу на севере столицы произошла авария, погибли три человека, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной Госаввтоинспекции.

Авария случилась около 6:30 возле дома 31 по Локомотивному проезду.

«Автомобилист наехал на троих пешеходов, после чего совершил наезд на препятствие. В результате ДТП три пешехода от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении.

Также в ДТП пострадал пассажир автомобиля, его госпитализировали.