РИАМО - 6 дек. В микрорайоне Левобережный городского округа Химки достроен физкультурно-оздоровительный комплекс, его открытие запланировано на январь следующего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Застройщику ГК ПИК выдано разрешение на ввод в эксплуатацию ФОКа по адресу: Химки, микрорайон Левобережный, улица Совхозная.

«Двухэтажный комплекс единовременно смогут посещать 80 человек. Открытие запланировано на январь 2020 года», − сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

На первом этаже расположены: малый зал групповых занятий, вестибюль, гардеробные, комната охраны, раздевалки с душевыми, а также предусмотрен магазин спортивных товаров.

На втором этаже планируется разместить тренажерный зал. Со стороны главного входа предусмотрена парковка на 20 машино-мест.