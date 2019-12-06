РИАМО - 6 дек. Для жителей Московской области – опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей, а также детей в возрасте от пяти до семи лет – начали действовать новые правила бесплатного проезда, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«Эти категории граждан получили право на бесплатный проезд в метро, включая Московскую монорельсовую транспортную систему и на Малом кольце Московской железной дороги. Данной мерой социальной поддержки сможет воспользоваться один из: опекунов (попечителей), приемных родителей детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения от родителей, и один из патронатных воспитателей», - говорится в сообщении.

Детям в возрасте от пяти до семи лет бесплатный проезд будет предоставляться на основании проездного документа (билета), а также справки, подтверждающей право на бесплатный проезд.

Документом, подтверждающим право бесплатного проезда для детей – жителей Подмосковья, будет справка, утвержденного образца. Она выдается в территориальном органе социальной защиты населения и МФЦ на основании следующих документов:

1) Свидетельство о рождении ребенка.

2) Свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка.

3) Паспорт родителя (законного представителя) ребенка.

Срок действия справки: до даты наступления семилетнего возраста (день, предшествующий дню рождения).