РИАМО - 6 дек. В Можайском городском округе прошло открытие банного комплекса, объект реконструировали в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Комплекс находится по адресу: поселок Уваровка, Торговая улица, дом 1А.

«Для жителей Уваровки появился новый банный объект, который согреет в холода. После реконструкции банного комплекса в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья» для посетителей созданы дополнительные помывочные места, обновлен интерьер и инвентарь, значительно расширился ассортимент банных принадлежностей, в том числе, веников и душистого мыла», - сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

В комплексе провели полную реконструкцию, заменили инженерные коммуникации и котловое оборудование, отремонтировали кровли, обновили парную. Также было закуплено более 100 новых полотенец и халатов, шапочек и тапочек, веников и мыла.

Общая сумма внебюджетных инвестиций в реконструкцию банного комплекса составила 1,5 миллиона рублей. Стоимость услуг в объекте составляет порядка 300 рублей без ограничения времени. Также предусмотрены льготы для инвалидов и ветеранов ВОВ – бесплатно, для лиц, получающих страховую пенсию – 17%, для инвалидов 1 и 2 групп – 17%, для многодетных семей – 17%.

«В этом году это уже восьмой банный объект, открытый в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья». Всего с начала реализации программы открыто 86 банных комплекса. И до конца года к открытию запланировано еще четыре. Стоит отметить, что во всех банях, работающих в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья», предусмотрены скидки льготным категориям граждан», - добавил Посаженников.