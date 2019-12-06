РИАМО - 6 дек. Работы по строительству школы на улице Чистяковой в Одинцове идут в хорошем темпе, объект планируется сдать до конца текущего года, учебное заведение рассчитано на 1350 мест, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Стройка школы в завершающей стадии, хорошие темпы строительства. После окончания проверки, ведомством будет принято решение о выдаче заключения о соответствии проектной документации (ЗОС)», - подчеркнул первый заместитель начальника Главгосстройнадзора региона Тамерлан Алборов.

Заказчиком строительства объекта выступает администрация Одинцовского городского округа.

Новое учебное заведение общей площадью 22 тысячи квадратных метров рассчитано на 1350 учащихся. В здании переменной этажности (от трех до четырех этажей) оборудовано 54 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом на 480 посадочных мест, спортивный зал с раздевалками, актовый зал на 330 мест, библиотека с медиатекой, медпункт, административные и вспомогательные помещения.

Проверка на объекте продлится до 19 декабря. Завершить строительство объекта планируется до конца 2019 года.

«Инспекторы Главгосстройнадзора ежедневно осуществляют мониторинг за выполнением работ на объекте. Завершение строительства школы находится на контроле строительного блока Московской области», – сообщил главный государственный строительный инспектор Московской области Артур Гарибян.