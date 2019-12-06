РИАМО - 6 дек. На площадке дома правительства Подмосковья 7 декабря пройдет молодежный форум инноваций и предпринимательства Московской области, в рамках мероприятия пройдет интерактивная выставка инноваций, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Мероприятие организовано по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева Главным управлением социальных коммуникаций региона.

«Это возможность для молодых инноваторов, предпринимателей, ученых робототехники, стартаперов и учащихся кружков по робототехнике со всего Подмосковья показать на что они способны, проявить себя и выйти на новый уровень, развить свои компетенции. Ребята смогут принять участие в деловой программе по предпринимательству, открытых лекториях, интерактивной выставке инноваций и робототехники», - сказала министр по социальным коммуникациям региона Елена Красная.

В рамках форума пройдут соревнования на Кубок губернатора Московской области по робототехнике, участие в которых примут 462 юных инноватора. Ребята будут соревноваться в семи дисциплинах — «сумо роботов», «кегельринг», «хоккей роботов», Korolev robotic challenge, «движение по линии», «лабиринт», «проектная».

Также 16 самых активных ребят смогут показать свои знания в хакатоне — марафоне разработчиков, где будут соревноваться в разработке IT-решений для робототехнических устройств.

«Победители хакатона в рамках Кубка губернатора Московской области по робототехнике будут приглашены на собеседование в компанию «МТС», по результатам которого смогут пройти стажировку в одном из крупнейших операторов связи и провайдере цифровых услуг нашей страны или получат предложение о трудоустройстве в данную компанию», - отметила Красная.

На мероприятии организуют интерактивную выставку инноваций. На ней представят разработки ведущие компании в области высоких технологий.

Перед участниками форума выступят основатель Jay's Organic Cheese Farm Джей Клоуз, председатель совета директоров PromoBot Алексей Южаков, глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый и другие представители сферы инноваций.

Мероприятие пройдет по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1 (дом правительства Московской области), с 09:00 до 18:00.