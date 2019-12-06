РИАМО - 6 дек. Более 1 тысячи елей к Новому году подготовили для продажи в Ивантеевском лесопитомнике Подмосковья, 500 из них уже ждут своих покупателей, остальные выставят на продажу с 10 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В областном Ивантеевском лесопитомнике официально начинается продажа елей к Новому году. Более 500 маленьких эко-елей в горшках уже готовы к продаже, а с 10 числа в продажу поступят еще 500 елочек для больших помещений», - отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Ежегодно голубые и зеленые ели лесопитомника украшают школы, детские сады, дома творчества Ивантеевки и Москвы, дворы города и близлежащего Подмосковья, кабинеты Минмособлимущества и творческую мастерскую Федора Конюхова.

Как отметил директор Ивантеевского лесопитомника Сергей Устинов, особым спросом пользуются елочки в горшках. Их покупают для корпоративных подарков, поскольку это экологично и оригинально.

«Карманный вариант» с комом земли в горшках обойдется от 800 до 1,2 тысячи рублей, «модельные» ели с густыми ветками для больших помещений будут продаваться от 1 до 1,5 тысячи рублей за метр.

Купить новогоднее дерево можно с 08:00 до 17:00 пять дней в неделю, а после 15 декабря выбрать себе новогоднюю красавицу можно будет также в субботу и воскресенье с 09:00 до 16:00.