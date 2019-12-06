РИАМО - 6 дек. Акция «Читающий транспорт» начнется в Московской области в следующем году, жители смогут узнать о новостях библиотек региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«По области отправятся 200 брендированных автобусов, которые, курсируя по привычным для жителей маршрутам, превратятся в открытые читальные залы», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что цель акции - поддержать статус Московской области как одного из самых читающих регионов России.

В автобусах разместят актуальную афишу мероприятий, которые проходят в учреждениях культуры области: концертах, кино- и театральных премьерах, выставках и новых культурных инициативах правительства региона.

Пассажиры такого транспорта смогут не только прочесть книгу во время поездки, но и забрать ее с собой, ведь основу книжного фонда «Читающего транспорта» составят тома, списанные из библиотек, но при этом находящиеся в достаточно хорошем состоянии для того, чтобы вновь обрести своего читателя.

Также это будет плюсом и для библиотек региона, ведь они смогут освободить в своих фондах место для новых книг.

Еще жители Подмосковья смогут обмениваться собственными книгами согласно правилам буккроссинга. На специальном сайте, посвященном акции, можно оставить рецензии на взятые книги.