РИАМО - 6 дек. Победителей премии «Путеводная звезда» в Москве выбирает экспертный совет, в который вошли главы отраслевых ассоциаций, представители популярных туристических сервисов и медиа-бизнеса, профессионалы индустрии туризма и гостеприимства столицы, говорится в сообщении пресс-службы городского комитета по туризму.

«Премия «Путеводная звезда» — важное профессиональное признание для участников туриндустрии, которые своим ежедневным трудом вносят огромный вклад в развитие московского туризма, создают уникальную гостеприимную атмосферу для российских и зарубежных гостей столицы», - сказал директор парка культуры и отдыха имени Горького Павел Трехлеб.

Члены жюри руководствуются не только стандартами туристических услуг, но и учитывают расположение объектов, инфраструктуру, квалификацию персонала, экономические и другие показатели.

Победителей выберут в 15 номинациях, которые объединили в пять категорий: «Проживание», «Досуг», «Гастрономия», «Комфорт и впечатления», «Медиа».

Также будет учитываться мнение горожан. На сайте проекта «Активный гражданин» жители Москвы могли проголосовать в номинациях «Лучшее - детям!», «Москва культурная» и «Москва фестивальная».

32 столичных эксперта вошли в совет премии «Путеводная звезда», среди них: президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, президент ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов, гендиректор АО гостиница «Националь» Владислав Мякота и другие.

Трехлеб добавил, что Москва превратилась в важнейшее туристское направление за последние годы. Сегодня туристы могут наслаждаться красотой благоустроенных улиц, отреставрированными фасадами исторических зданий, комфортным городским транспортом, современными парками и общественными пространствами, погружаться в незабываемую атмосферу фестивалей, спортивных и культурных событий международного уровня.

Лауреатов объявят 11 декабря в «Геликон-Опере» на церемонии награждения.