РИАМО - 6 дек. В Подмосковье на площадке регионального комитета по конкурентной политике прошло обсуждение вопросов развития конкурентной среды в муниципальных образованиях региона, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

В мероприятии с помощью видеоконференцсвязи участие смогли принять руководители и специалисты органов местного самоуправления области.

«Обсуждались актуальные вопросы по формированию и исполнению муниципальных дорожных карт по содействию развитию конкуренции с учетом утверждения правительством Московской области регионального плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Московской области на 2019-2022 годы», - говорится в сообщении.

Приоритетными направлениями развития конкуренции в муниципальных образованиях Московской области стали сферы социально-экономической жизни. Это касается, в том числе, содержания и текущего ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, благоустройства городской среды, обращения с отходами, услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, услуги связи, строительство жилья и ритуальные услуги, а также сфера наружной рекламы.

В большинстве городских округов Московской области определили дополнительные сферы для развития конкуренции в соответствии с территориальной спецификой.

«Конкретные мероприятия по реализации муниципальных дорожных карт предусмотрено осуществлять в тесном взаимодействии органов местного самоуправления, комитета по конкурентной политике Московской области и управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области», - отмечается в материале.