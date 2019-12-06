РИАМО – 6 дек. Президент России Владимир Путин и лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко проведут 7 декабря переговоры, в ходе которых обсудят дальнейшую интеграцию России и Белоруссии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Лукашенко прибудет в Россию с официальным визитом.

«В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия подготовили дорожную карту по углублению сотрудничества в рамках создания Союзного государства, которое представляет из себя надгосударственное образование с общим политическим, экономическим, юридическим и таможенным пространством.