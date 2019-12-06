РИАМО - 6 дек. Президент России Владимир Путин заявил, что страна обеспечила себе макроэкономическую стабильность, в РФ отметили рекордно низкие показатели безработицы и инфляции, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Рост промышленного производства в прошлом году составил 3%, на низком уровне находится безработица — 4,6% и инфляция — 3,6%. Для России это исторический минимум», - пояснил Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса в Сочи.

Президент РФ также отметил, что ожидает сохранение в 2019 году положительной динамики роста ВВП.

Ранее глава государства поставил правительству страны задачу вывести Россию в пятерку наиболее развитых стран мира. Для этого необходимо поднимать производительность труда и улучшать структуру российской экономики.