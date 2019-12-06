РИАМО - 6 дек. В декабре на территории Московской области запланировано к проведению 256 ярмарок, из них 65 – тематические, 189 – универсальные, одна – «Ценопад», а также фестиваль «Новогодний расколбас» в Щелкове», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.
Всего на ярмарках будет организовано 12 383 торговых места в 54 муниципалитетах. Наибольшее количество ярмарок пройдет в городских округах: Щелково (18), Одинцовский (24), Люберцы (14), Истра (10), Красногорск (11), Сергиево-Посадский (9), Балашиха (9), Можайский (9).
«Декабрь в Московской области, ожидаемо, насыщен торговыми и праздничными мероприятиями – пройдет ряд интересных ярмарок, в том числе, новогодние и рождественские, в рамках которых организаторы подготовили много приятных сюрпризов. <…> Подготовлены сотни мастер – классов, лекций, пройдут концерты, гуляния, развлечения, викторины и конкурсы», - отметил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.
По его словам, в красивых украшенных домиках производители из 37 регионов РФ представят для гостей широкий ассортимент товаров повседневного спроса, фермерской продукции, изделий ремесленников, вязаных изделий из шерсти, шарфы, шапки, платки, варежки, теплые носки с новогодней тематикой, валенки, шали, подарки, порядка 30 видов конфет ручной работы, более 20 видов сыров и многое другое.
«Праздничные ярмарки, как правило, посещает наибольшее количество людей. Это обусловлено тем, что люди идут не только за покупками, но и провести время всей семьей, подобрать сувениры, выпить травяного чая, поучаствовать в гуляниях, конкурсах и мастер-классах, окунуться в праздничную атмосферу», - уточнил министр.
На ярмарках организуют пройдут мастер-классы: «Как написать правильно письмо Деду Морозу», по приготовлению новогодних блюд, росписи пряников, изготовлению снежинок, росписи фигурок и елочных игрушек, валянию игрушек, созданию композиций из ели, елочных игрушек из подручных материалов и так далее.
Согреться можно будет травяными чаями из самовара, рождественскими и авторскими горячими напитками. В зонах общепита будут представлены не только сладости: яблоки в карамели, мурановские вафли, сладкая вата, дмитровские пряники, но и легкие закуски, салаты, пельмени и вареники от производителей области, шашлыки, горячие блюда, блинчики, гамбургеры, картошка, пирожки и многое другое.
Первые новогодние ярмарки уже открылись, но основная масса откроется с 20 декабря. Самые яркие и крупные ярмарки пройдут в городских округах Химки, Солнечногорск, Одинцовский, Балашиха, Серпухов, Истра.
С 27 по 30 декабря в Щелкове по адресу: улица Талсинская, дом 1А (Щелковский рынок), пройдет впервые фестиваль «Новогодний расколбас», в рамках которого можно будет не только продегустировать множество видов колбасных изделий, но и поучаствовать в приготовлении блюд, новогодних конкурсах и увидеть, как будет установлен мировой рекорд по приготовлению самой большой шаурмы.
Самые красивые усадьбы Подмосковья – ваш беспроигрышный вариант. Если вы еще не были в Дубровицах под Подольском – обязательно съездите: необычный храм с короной посреди поля вас покорит и вдохновит на красивые фото, а еще летом здесь проходят музыкальные фестивали. Живописные места есть и в городском округе Солнечногорск – «Шахматово», где провел детство и встретил свою Прекрасную даму Александр Блок, и родные пенаты Михаила Лермонтова «Середниково», где празднуют свадьбы и устраивают фотосессии влюбленные. Живописное озеро Сенеж располагает к свиданиям и романтическим прогулкам на лодочке тихим летним вечером. Клин тоже впечатлит романтиков – там проходит джазовый фестиваль, одно из главных событий лета в Подмосковье! Приготовить калач вместе со своей второй половиной, попить чай с настоящей пастилой или ароматную медовуху можно в старинной Коломне, где работает более десятка аутентичных музеев.
И взрослым, и детям будет интересно побывать в авиационной столице Подмосковья – Жуковском, в окрестностях которого есть настоящая диковинка – детская железная дорога в Кратове, на которой летом «работают» школьники, фанатеющие от поездов. Если ваши дети не в курсе, кто такой дедушка Ленин, отвезите их в усадьбу «Горки Ленинские», рядом с которой находится один из лучших сказочных парков «Лукоморье» с фигурами известных персонажей, небольшой киногородок с улицами и домами уездного города, а еще самые большие клубничные плантации Подмосковья. Восторг у детей вызовет и киногород «Piligrim Porto», который находится недалеко от Химок. Если вы готовы уехать дальше, то детворе будет интересно пожить в домике хоббитов на территории необычного отеля, который появился в лесной чаще под Можайском, или побывать в интерактивном музее десерта в Звенигороде. Ну, а чтобы приобщить отпрысков к творчеству Пушкина – отправляйтесь в пушкинские места Подмосковья – усадьбы Захарово и Большие Вяземы.
Вы из тех, кого не пугает долгая дорога, поэтому смело отправляйтесь в дальнее Подмосковье, где точно сделаете для себя массу открытий! Например, в Зарайск, где расположен самый маленький кремль Подмосковья, сохранившийся почти в первозданном виде с 16 века. Однако на его месте в 19 веке вырос великолепный неоготический собор. Прогулки по исторической части Дубны перенесут вас в 50-е года прошлого века, когда здесь трудились легендарные физики-ядерщики и создавался всемирно известный Объединенный институт ядерных исследований. В местных музеях расскажут, какие открытия подарили миру ученые Дубны, когда приезжал в город бард Владимир Высоцкий, и почему с берега Канала имени Москвы исчез памятник Сталину. Еще одна удаленная точка на карте Подмосковья – Серпухов, который хотят включить в Золотое кольцо России, – наверняка впечатлит вас видами.
Одно из самых тусовочных молодежных мест под Москвой – это, пожалуй, Истринское водохранилище: смех, брызги, рев водных мотоциклов слышны там и днем, и ночью. Еще одно популярное пляжное место в Московской области – Пироговское водохранилище, где можно тусоваться на пляже с пальмами в стиле «Пиратов Карибского моря», переночевать на «Черной жемчужине», а также прокатиться на яхте. За необычной творческой атмосферой стоит отправиться в арт-усадьбу «Гуслица» в Орехово-Зуеве, где прыгают через костры на Ивана Купалу, или в «Веретьево», где можно поностальгировать на тему отдыха в пионерлагере. Прогуляться по барной улице можно в Сергиеве-Посаде, где сосредоточены все модные заведения города, и заодно полюбоваться видами Лавры. Под Рузой можно найти и деревеньку под названием Марс и сделать классные фото «с Марса». Серпуховские парк-отели тоже предлагают туристам множество активных развлечений – от сплава на байдарках до полетов на спортивных Як-52.
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