РИАМО - 6 дек. В декабре на территории Московской области запланировано к проведению 256 ярмарок, из них 65 – тематические, 189 – универсальные, одна – «Ценопад», а также фестиваль «Новогодний расколбас» в Щелкове», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

Всего на ярмарках будет организовано 12 383 торговых места в 54 муниципалитетах. Наибольшее количество ярмарок пройдет в городских округах: Щелково (18), Одинцовский (24), Люберцы (14), Истра (10), Красногорск (11), Сергиево-Посадский (9), Балашиха (9), Можайский (9).

«Декабрь в Московской области, ожидаемо, насыщен торговыми и праздничными мероприятиями – пройдет ряд интересных ярмарок, в том числе, новогодние и рождественские, в рамках которых организаторы подготовили много приятных сюрпризов. <…> Подготовлены сотни мастер – классов, лекций, пройдут концерты, гуляния, развлечения, викторины и конкурсы», - отметил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

По его словам, в красивых украшенных домиках производители из 37 регионов РФ представят для гостей широкий ассортимент товаров повседневного спроса, фермерской продукции, изделий ремесленников, вязаных изделий из шерсти, шарфы, шапки, платки, варежки, теплые носки с новогодней тематикой, валенки, шали, подарки, порядка 30 видов конфет ручной работы, более 20 видов сыров и многое другое.

«Праздничные ярмарки, как правило, посещает наибольшее количество людей. Это обусловлено тем, что люди идут не только за покупками, но и провести время всей семьей, подобрать сувениры, выпить травяного чая, поучаствовать в гуляниях, конкурсах и мастер-классах, окунуться в праздничную атмосферу», - уточнил министр.

На ярмарках организуют пройдут мастер-классы: «Как написать правильно письмо Деду Морозу», по приготовлению новогодних блюд, росписи пряников, изготовлению снежинок, росписи фигурок и елочных игрушек, валянию игрушек, созданию композиций из ели, елочных игрушек из подручных материалов и так далее.

Согреться можно будет травяными чаями из самовара, рождественскими и авторскими горячими напитками. В зонах общепита будут представлены не только сладости: яблоки в карамели, мурановские вафли, сладкая вата, дмитровские пряники, но и легкие закуски, салаты, пельмени и вареники от производителей области, шашлыки, горячие блюда, блинчики, гамбургеры, картошка, пирожки и многое другое.

Первые новогодние ярмарки уже открылись, но основная масса откроется с 20 декабря. Самые яркие и крупные ярмарки пройдут в городских округах Химки, Солнечногорск, Одинцовский, Балашиха, Серпухов, Истра.

С 27 по 30 декабря в Щелкове по адресу: улица Талсинская, дом 1А (Щелковский рынок), пройдет впервые фестиваль «Новогодний расколбас», в рамках которого можно будет не только продегустировать множество видов колбасных изделий, но и поучаствовать в приготовлении блюд, новогодних конкурсах и увидеть, как будет установлен мировой рекорд по приготовлению самой большой шаурмы.

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