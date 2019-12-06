РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 дек. В подмосковном Дзержинском в пятницу выбрали победительницу конкурса «Мисс Зимняя краса», ей стала Марина Трусова, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Конкурс в городском округе прошел в седьмой раз. Он состоял из пяти этапов.

«Победительницей конкурса «Мисс Зимняя краса» становится Марина Трусова. Она получает диплом и корону», - сказал депутат Мособлдумы, член жюри конкурса Владимир Жук.

Он добавил, что первой вице-мисс стала Полина Искандерова. Звание второй вице-мисс вручили Анне Куливчак.