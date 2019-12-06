РИАМО - 6 дек. Московское областное УФАС РФ рассмотрело обращение ГКУ МО «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «Амедика» в реестр недобросовестных поставщиков, в итоге компанию не стали вносить в реестр, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Учреждение пожаловалось на ООО «Амедика» по факту отказа от исполнения контрактов на поставку приборов и аппаратуры для клинико-диагностической лаборатории.

«Учреждение представило в управление документы и сведения, согласно которым приборы и аппаратура, поставляемая ООО «Амедика» не соответствует условиям контракта. Московским областным УФАС России установлено, что товар полностью соответствует техническим и функциональным характеристикам указанных в контракте», - отмечается в материале.

Более того, ООО «Амедика» направила запросы в адреса производителей, которые в своих ответах подтвердили соответствие товара требованиям. В итоге в УФАС признали отсутствие факта отказа от поставки и решили не вносить компанию в реестр недобросовестных.

Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Подмосковья не согласилась с решением и обратилась в суд. Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.