РИАМО - 6 дек. Ежедневно на фестивале «Путешествие в Рождество», который пройдет с 13 декабря по 12 января, будут работать 11 кулинарных школ и две «исторические кухни», где будут представлены вкусные праздничные блюда России и Европы, говорится в сообщении пресс-службы «Московских сезонов».

«Профессиональные повара Рождественской кухни на бульваре Дмитрия Донского поделятся секретами приготовления настоящего венского шницеля, датского пирога с яблоками, и оригинального французского пирога «Полено», - говорится в сообщении.

Каждый день будут идти мастер-классы по приготовлению сладостей на Митинской улице. Здесь научат готовить французский ягодный пирог клафути, датского рисовый пудинг, немецкий кекс кристштоллен и другие лакомства.

На Ореховом бульваре будем готовить латышский десерт «Бубертс» и варить русский сбитень. В домиках рождественской кухни на Профсоюзной и Матвеевской улицах будут варить согревающий сибирский чай с пряностями, а также готовить рыбный расстегай по-московски и традиционный немецкий миндальный пирог кухен.

Школы по кулинарии откроются на площади Славы, в Зеленограде, в сквере у Гольяновского пруда, в Троицке на Сиреневым бульваре и на Святоозерской улице.

Освоить «исторические» рецепты можно будет на улицах Городецкой и Перерва, где повара-реконструкторы научат всех желающих готовить блюда, которые были популярными в разные периоды Средневековья.

На фестивале «Путешествие в Рождество» посетители узнают, как зимние праздники отмечали в далеком прошлом. На пяти площадках — на улицах Городецкой, Профсоюзной, Матвеевской и Перерва, а также на Ореховом бульваре — погрузиться в сказочную атмосферу помогут энтузиасты истории — реконструкторы.

Здесь посетителей ждут уличные игры, театрализованные представления и множество других развлечений. А четырех площадках еще и тематические мастер-классы.

Различные мастер-классы пройдут и для тех, кто любит мастерить. Например, на Манежной площади мастера-стеклодувы из Чехии будут учить всех желающих создавать необычные елочные игрушки из стекла, а художники из Эльзаса — традиционные французские рождественские венки.

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