РИАМО - 6 дек. Мюзикл «Питер Пэн» создавался два года, и теперь 14-15 декабря Московский областной театр юного зрителя готов представить постановку на суд публики, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Сегодня всю молодежь накрывает синдром Питера Пена. Признаюсь, этот синдром не чужд и мне. Однако, сегодняшним 20-летним он присущ в большей степени», - сказал режиссер театра и кино, актер и художник Алексей Франдетти.

Он добавил, что это происходит потому, что молодые люди боятся нести ответственность за себя, за профессию, за то, что они делают. Это тотальный инфантилизм. С одной стороны, очень четкая нацеленность на то, чего я хочу, а с другой стороны - «не трогайте, я в домике».

Франдетти и вся постановочная команда работали над созданием мюзикла «Питер Пэн» в течение двух лет. Это не просто детская сказка о говорящих животных и волшебных феях, это глубокое понимание философских вопросов - основная идея приключений Питера Пэна.

Среди главных героев - девочка Венди, которая готова нести ответственность взрослой жизни, и не желающий взрослеть Питер Пэн.

Основной мыслью является осознание истины, а также то, что очень важно уметь дорожить тем, что имеешь. У каждого ребенка есть свой собственный волшебный мир, в который он может попасть только, будучи маленьким, но о котором забывает, когда вырастает.

Спектакль пройдет в живом музыкальном сопровождении. Премьеры состоятся 14 декабря в 12:00 и 17:00, 15 декабря в 12:00.