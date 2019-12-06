РИАМО - 6 дек. В Центре безопасности дорожного движения Подмосковья временно не работает телефон горячей линии, вопросы по эвакуации транспортных средств и оплате штрафов за нарушение ПДД можно задать по телефону 8 (968)538-28-39, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Телефон горячей линии Центра безопасности дорожного движения Московской области временно изменен. Консультации по вопросам, относящимся к компетенции ЦБДД, теперь можно получить по телефону: 8 (968)538-28-39», - говорится в сообщении.

Прежний номер горячей линии ЦБДД региона временно не работает.

Центр безопасности дорожного движения Подмосковья занимается вопросами в части выдачи пропусков на въезд и передвижение по МКАД, эвакуированных транспортных средств, работы системы фотовидеофиксации и оплаты штрафов за нарушения ПДД, а также действий при дорожно-транспортных происшествиях.