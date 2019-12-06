РИАМО - 6 дек. На территории бывшего военного городка Фуньково в терруправлении Ершовское Одинцовского городского округа в полном объеме выполнили работы по капитальному ремонту 11 кровель, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В это число вошло семь скатных кровель, в ходе ремонтных работ также произвели замену стропильной системы и отремонтировали чердачные помещения. На оставшихся четырех домах полностью заменили рулонное покрытие с дополнительным утеплением двух кровель», - отмечается в материале.

Капитальный ремонт 11 кровель в бывшем военном городке проведен на сумму в 32,7 миллиона рублей.

«С 2014 по 2019 годы в рамках программы капитального ремонта в Московской области было отремонтировано более 11,2 тысячи многоквартирных домов, за счет чего были улучшены жилищные условия свыше 1,7 миллиона жителей региона. За этот период было также заменено более 9,5 тысяч лифтов», - отметил генеральный директор фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья Валерий Николов.