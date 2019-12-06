РИАМО - 6 дек. На Магаданской улице столицы планировалось строительство торгового павильона, но из-за того, что инвестор до сих пор не приступил к работе, эту территорию просто благоустроят, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В связи с тем, что инвестор так и не приступил к освоению участка, Градостроительно-земельная комиссия приняла решение о расторжении ранее заключенного договора аренды в одностороннем порядке», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

На заседании Градостроительно-земельная комиссия города согласилась с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: улица Магаданская, дом 1. На этом земельном участке площадью 0,005 гектара планировалась установка нестационарного торгового павильона.

Пятова добавила, что сейчас участок свободен от застройки и в дальнейшем будет благоустроен.