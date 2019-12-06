РИАМО – 6 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что ожидает сохранение в 2019 году положительной динамики роста ВВП, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В прошлом году ВВП прибавил 2,3%, в этом году он будет поскромнее, но будет позитивная динамика. Позитивная динамика будет сохраняться», - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов Германии.

Он напомнил, что по итогам прошлого года рост промышленного производства России составил 3%. Кроме того, отмечается низкий уровень инфляции и безработицы в РФ.

По словам Путина, на сегодняшний день немецкие инвестиции в экономику РФ достигают 20 миллиардов долларов. При этом в России свою деятельность осуществляют около 5 тысяч компаний с участием немецкого капитала с общим оборотом в 50 миллиардов долларов.