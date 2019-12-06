РИАМО - 6 дек. В общероссийский день приема граждан 12 декабря руководители Московской городской военной прокуратуры будут принимать обращения военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

12 декабря по поручению президента России Владимира Путина состоится ежегодный общероссийский день приема граждан.

«В рамках этого мероприятия руководство Московской городской военной прокуратуры с 12 до 20 часов будет принимать обращения военнослужащих, военных пенсионеров, членов их семей, в том числе поступившие через приемные президента Российской Федерации в Москве, терминалы «Электронной приемной президента Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Необходимую информацию по вопросам проведения дня приема можно получить в прокуратуре по телефонам: 8 (495) 693-59-49, 8 (499) 195-05-10.

Для личного приема граждан в Московской городской военной прокуратуре по адресу: Москва, Хорошевское шоссе, дом 38Д, строение 2, выделено помещение с автоматизированным рабочим местом, аудио и видео связью, доступом к интернету.

Ответы на интересующие вопросы заявители смогут получить и в военных прокуратурах гарнизонов региона:

- 231 военная прокуратура гарнизона - Москва, Хорошевское шоссе, дом 38, телефон (495) 693-58-98;

- 317 военная прокуратура гарнизона - Москва, Мичуринский проспект, дом 25 корпус 2, телефон (495) 734-02-74;

- военная прокуратура Балашихинского гарнизона - Московская область, Балашиха, микрорайон Гагарина, дом 20, телефон (495) 523-60-47;

- 72 военная прокуратура гарнизона - Московская область, Наро-Фоминский городской округ, поселок Калининец, дом 424, телефон (4963) 46-00-50;

- 51 военная прокуратура гарнизона - Московская область, Балашиха-15, телефон (495) 521-31-60;

- военная прокуратура Наро-Фоминского гарнизона - Московская область, Наро-Фоминск, улица Маршала Куркоткина, военный городок №1, телефон 8-925-524-13-88;

- военная прокуратура Красногорского гарнизона - Московская область, Одинцово, улица Вокзальная, дом 51, телефон (495) 599-33-85;

- военная прокуратура Подольского гарнизона - Москва, поселение Рязановское Новомосковского АО, поселок Ерино, военный городок №16, строение 7, телефон (495) 867-59-57;

- военная прокуратура Солнечногорского гарнизона - Московская область, городской округ Химки, улица Чапаева, телефон (495) 572-05-54.