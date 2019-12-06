РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. На базе школы №18 подмосковного Красногорска 10 декабря начнется шестая региональная акция «100 баллов для Победы», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Красногорск станет региональной площадкой, с которой начнется проведение, вместе с тем, акция будет проходить в различных городских округах. В прошлом году мероприятие охватило свыше 20 тысяч выпускников и вызвало большой интерес у всех участников», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что акция проводится Рособрнадзором уже в шестой раз. Подмосковье традиционно активно принимает в ней участие. Мероприятие призвано настроить ребят на успех, мотивировать их к преодолению трудностей в ходе подготовки к экзаменам.

По словам министра, за время проведения акции ребята смогут не только услышать секреты и советы от старших товарищей, но и получить напутственные слова от известных деятелей искусства, спорта и науки.

«Конечно, экзамены всегда связаны с волнением. Чтобы побороть тревогу очень полезно пообщаться с теми, кто прошел это испытание максимально успешно, и зарядиться от них уверенностью в своих силах. Для выпускников выступят наши стобалльники прошлых лет, которые своим примером показывают, что получить наивысший балл на экзамене вполне реально», – добавила Каклюгина.

Она выразила уверенность, что акция поможет школьникам пройти все экзаменационные испытания успешно.

В рамках акции в Красногорске состоится урок добра от благотворительного проекта общественного объединения ЮНИТИ «Скафандр». Выпускники приготовят памятные значки для старшеклассников-пациентов онкоцентров с символикой акции «100 баллов для Победы».