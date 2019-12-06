РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Реабилитационный центр «Романцево» в городском округе Подольск примет первых пациентов во II квартале следующего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В текущем году проводились работы по капитальному ремонту на семи объектах здравоохранения, также были завершены работы в реабилитационном центре «Романцево» и взрослой поликлинике Климовской больницы №2.

«В реабилитационном центре «Романцево» проводился не только плановый ремонт, но и аварийный, с заменой гидроизоляции фундамента. После получения лицензии на осуществление медицинской деятельности центр начнет работу во II квартале 2020 года», - говорится в сообщении.

Во взрослой поликлинике Климовской городской больницы №2 ремонт был завершен в конце ноября. Здесь отремонтировано дорожное покрытие, заасфальтированы пешеходные дорожки, заменено фасадное ограждение. Поликлиника уже принимает посетителей на двух обновленных этажах. Учреждение оснащено медицинской мебелью и современным оборудованием.

В настоящее время заканчиваются ремонтные работы и в одной из самых крупных в Московской области Подольской городской поликлинике №1 - к ней прикреплено 140 тысяч жителей. В полном объеме учреждение начнет работать в январе 2020 года.

Близится к финалу и ремонт во взрослой поликлинике ПГКБ №3 на улице Бородинской, 22 - ее открытия ждут жители микрорайона Кутузово. К концу года ожидается поставка мебели и медицинского оборудования, поликлиника начнет работу в январе 2020 года.

Завершаются работы и в инфекционном отделении Климовской больницы №2, сюда завезены медицинское оборудование и мебель. Во взрослой поликлинике Климовской центральной городской больницы работы проводятся на третьем и четвертом этажах, чердаке, в подвале, лестничных проемах. Работы продолжатся и в следующем году, как и ремонт стационара.

В настоящее время проводятся ремонты помещений под размещение тяжелого оборудования в Подольской городской поликлинике №1 и Подольской городской больнице №2 под установку рентгенаппарата, в Подольской городской клинической больнице под установку маммографа с биопсийной приставкой, в Климовской центральной городской больнице под установку флюорографа и рентгенаппарата.