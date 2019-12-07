РИАМО - 7 дек. В подмосковном Дмитрове в субботу состоится официальное открытие проекта «Зима в Подмосковье», он начнется с массового спортивного семейного праздника «Спорт! Снег! Смех!», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Основные активности пройдут на Центральной площади Дмитрова и на территории горнолыжного клуба Леонида Тягачева.

«Весь день для гостей будут работать фотозоны и (их будут - ред.) развлекать известные музыканты, среди которых хедлайнер мероприятия – DJ Smash, диджеи Bogdan Kantemirov и Kostia Deep. В режиме онлайн ведущие эфира радио Energy Алена Комолова и Богдан Кантемиров будут задавать «горячие» темы на обсуждение и принимать сообщения от посетителей музыкального забега «Спорт! Снег! Смех!» — говорится в сообщении.

На Центральной площади расположатся несколько уличных инсталляций и арт-объектов, которые станут точкой притяжения для всех любителей селфи, порадуют гостей праздника и украсят мероприятие. Так, мультиэхо позволит записывать короткие веселые ролики прямо на площади, а на ледяной горке сможет резвиться ребятня.

Классическими зимними инсталляциями на празднике станут яркие, светящиеся объекты: вспыхивающее сердце, световая фигура, большой концертный шар, светомузыкальный инструмент.

В рамках события можно будет посетить выставку ледяных скульптур. Все объекты создадут в спортивной тематике: лыжники, хоккеисты, сноубордисты - не менее 20 ледяных спортсменов предстанут перед гостями. Вечером скульптуры украсит подсветка, а сама экспозиция останется на площади и после окончания мероприятия.

Для всех желающих проведут мастер-классы по керлингу, организуют гонки на радиоуправляемых елках и скандинавский забег. Кроме того, можно будет принять участие в боях подушками на бревне. Гостей также ждут увлекательные поездки на лошадях.

Состоится массовый лыжный спуск. Завершится праздник ярким и грандиозным пиротехническим шоу.

Вход на мероприятие будет бесплатным для всех гостей. Прокат оборудования и подъемники в горнолыжном клубе будут работать согласно прейскуранту.

Более подробную информацию о проекте «Зима в Подмосковье» можно узнать в обновленном спецпроекте РИАМО. На интерактивной карте можно выбрать зимние активности по душе.

Как провести зиму в Подмосковье>>