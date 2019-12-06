РИАМО - 6 дек. В рамках десятого зимнего предновогоднего уличного фестиваля «Российский Дед Мороз: из Великого Устюга - в Клин» в подмосковный Клин приедут Дед Мороз и его внучка Снегурочка, Василиса Премудрая и северный олень Снежок, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Каждый год в декабре из сказочного Великого Устюга выезжает главный волшебник страны – российский Дед Мороз для того, чтобы нанести визиты в разные города. Одна из точек его обязательной программы – подмосковный Клин», - говорится в сообщении.

Десять лет подряд Дед Мороз приезжает в город на встречу с братьями 12 месяцами, чтобы возглавить масштабный, зрелищный, яркий и веселый уличный карнавал.

21 декабря пройдет парадное шествие предновогоднего уличного карнавала с участием сказочных героев. В округе Клин это событие является одним из главных мероприятий в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье».

«Литературный калейдоскоп» - тема карнавального шествия этого года. Костюмы и общая концепция команд должны быть выдержаны в соответствии с темой произведений русских писателей, чьи юбилеи отмечаются в 2019 году. В команде должно быть не менее десяти человек, а максимальное число героев – 20.

В рамках карнавала пройдет конкурс команд-участников, которых будут оценивать по особым критериям: оригинальность и гармоничность костюмов, необычность использованных в костюмах материалов и атрибутов и уникальность и неповторимость.

Также среди критериев - яркая индивидуальность созданного образа, новизна идеи, степень сложности костюма, артистичность участников команды, качество исполнения и эмоциональное воздействие на аудиторию, оригинальность названия, соответствие карнавального костюма заявленному названию и тематике шествия.

В карнавале примут участие 19 команд. Заявки еще рассматриваются. Финальный день их подачи – 10 декабря.

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