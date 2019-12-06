РИАМО - 6 дек. В работу по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года включается 20 тысяч волонтеров, в регионах создадут волонтерские корпуса, говорится в сообщении оргкомитета переписи-2020.

В рамках Международного форума добровольцев глава Росстата Павел Малков и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Волонтеры переписи».

«Согласно документу, к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года будет подключено не менее 20 тысяч добровольцев, что позволяет назвать проект «Волонтеры переписи» самым масштабным проектом 2020 года», - говорится в сообщении.

Добровольцы примут участие в информационно-разъяснительной работе с населением, оказании консультативной помощи, в сборе данных в качестве переписчиков.

Отбор участников проекта «Волонтеры переписи» будут вести региональные центры по развитию добровольчества совместно с территориальными органами Росстата и Межведомственными советами по волонтерству в субъектах РФ. На базе центров будут созданы региональные волонтерские корпуса.

Обучением волонтеров и обеспечением заключения контрактов для их участия в переписи в качестве переписчиков займутся Росстат и его территориальные органы.

«Это масштабный проект, который, я уверен, придаст дополнительный импульс нашей работе, позволит провести перепись еще лучше, получить более полные и точные данные. Данные, которые лягут в основу множества важных для нашей страны проектов, позволят не только оценить пройденный нами путь, но и уверенно смотреть в будущее», — сказал Малков.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября следующего года с применением цифровых технологии. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг.