РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Жители городского округа Подольск смогут проверить свое здоровье в восьми медучреждениях в ходе Единого дня диспансеризации 7 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В Подольске продолжается проведение Единых дней диспансеризации населения. Главной целью является оценка факторов риска и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной преждевременной смертности населения: сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные заболевания, сахарный диабет.

«Единый день диспансеризации будет проводиться в ближайшую субботу, 7 декабря, с 09:00 до 16:00 в восьми медицинских организациях: Подольской городской поликлинике №1; Подольской городской больнице №2; Подольской городской клинической больнице №3; Климовской городской больнице №2 микрорайона Климовск; Климовской центральной городской больнице; Подольской районной больнице поселка Кузнечики; Подольской районной больнице на бульваре 65-летия Победы и Львовской районной больнице», - говорится в сообщении.

В 2019 году осмотру подлежат жители 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годов рождения, прикрепленные к вышеперечисленным медицинским организациям. При прохождении диспансеризации не нужно получать талоны и стоять в очереди, осмотр врачами проводится за короткое время.

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