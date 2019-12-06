РИАМО - 6 дек. В подмосковном Видном на Аллею Славы вышли свыше 300 человек, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского городского округа.

Участие в мероприятие приняли глава Ленинского городского округа Валерий Венцаль, председатель совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко, председатель совета ветеранов Сергей Байков, ветераны, представители Видновского благочиния и общественных организаций, учащиеся образовательных учреждений и жители.

«Подвиг защитников Москвы стал символом беспримерного мужества, несгибаемой силы духа нашего народа, его патриотизма и любви к Отечеству. Низкий поклон и сердечная благодарность вам за то, что отстояли столицу и победили. Мы гордимся вами и чтим ваш великий подвиг. Желаю вам здоровья, счастья, мира и добра!» - поздравил ветеранов Венцаль.

В честь 78-й годовщины битвы под Москвой к Вечному огню в Видном возложили цветы.

5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Среди защитников Москвы были и жители Ленинского городского округа — Екатерина Волкова, Софья Григорьева, Пелагея Игнатова, Мария Конкина, Нина Ладыгина, Нина Модяева, Ольга Романова, Вера Сиротина, Анна Талызина.

В преддверии знаменательной годовщины представители администрации муниципалитета навестили ветеранов и вручили им памятные подарки и поздравления от главы городского округа.