РИАМО - 6 дек. Подмосковный НИИ акушерства и гинекологии принял участие в крупнейшем международном образовательном мероприятии WRSE24 – worldwide robotic surgical education в рамках 24-часового марафона трансляций операций в формате «живой хирургии», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Трансляция шла из ведущих центров робот-ассистированной хирургии всего мира, посвященных гинекологическим вмешательствам. Россию представлял доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения эндоскопической хирургии МОНИИАГ Александр Попов.

«В настоящее время Московская область и МОНИИАГ по многим направлениям является признанным лидером и в России, и в мире. Так, именно в нашем институте проводится наибольшее число высокотехнологичных роботизированных операций в России», - сказал директор МОНИИАГ, профессор Василий Петрухин.

Он добавил, что научные сотрудники центра читают лекции по ведению беременности и родоразрешению на международных конференциях, разрабатывают новые методики и протоколы лечения различных заболеваний.

В пятницу на робот-ассистированную резекцию кишечника при глубоком колоректальном эндометриозе не только транслировали из МОНИИАГ на весь мир – на операции смогли присутствовать и представители СМИ в ходе пресс-тура.

«Подобные хирургические манипуляции проводятся в МОНИИАГ практически ежедневно. Всего по областным квотам ежегодно в МОНИИАГ с использованием роботизированной установки DaVinci проводится порядка 190 операционных вмешательств», - сказал Попов.

Он отметил, что благодаря высоким технологиям и мастерству хирургов удается сохранить способность женщин к деторождению.

Журналисты смогли в ходе экскурсии по медицинскому учреждению увидеть, каким образом внедряются в практику в Московской области методы фетальной хирургии – внутриутробное переливание крови плоду.

Особый интерес вызвал у журналистов новый метод обезболивания родов. Благодаря использованию нового формата эпидуральной анальгезии женщина в родах не только не чувствует боли, но также имеет возможность двигаться, ходить. При этом дозировку обезболивающего препарата определяет сама роженица – под чутким руководством врачей.