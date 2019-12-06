РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В городском округе Подольск порядка 80% пациентов государственных медучреждений округа удовлетворены качеством предоставляемой медицинской помощи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В администрации Подольска обсудили вопросы организации медицинского обслуживания в госучреждениях здравоохранения. Так, в округе осуществляют деятельность 23 государственных медучреждения, к которым прикреплено свыше 367 тысяч человек. Медпомощь жителям оказывают более 4 тысяч медработников, из них более 1,2 тысячи врачей.

«Основными причинами неудовлетворенности результатом оказания медицинской помощи в 24% являются трудности с записью на прием к врачу, в 21% - трудности с получением консультации узких специалистов, в 15% - наличие очереди у кабинета, в 13% - трудности с получением направления на исследования и неудовлетворительная организация регистратуры», - сказал замглавы администрации округа Евгений Соловьев.

По его словам, почти 80% пациентов удовлетворены результатом оказания медицинской помощи и 87% удовлетворены отношением к ним лечащих врачей. Также жители округа отметили затянувшиеся ремонты поликлиник.

Соловьев уточнил, что главными задачами по улучшению качества медицинского обслуживания сегодня являются завершение капитальных ремонтов во взрослых поликлиниках, создание комфортных условий пребывания в поликлиниках — понятная навигация, удобный график работы, привлечение специалистов под конкретную потребность и оказание им мер социальной поддержки, постоянный контроль над рациональной работой медоборудования, оптимальная маршрутизация потоков пациентов, проведение капремонтов.