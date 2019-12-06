РИАМО - 6 дек. Победители аукционов на право пользования участками недр вправе вести разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых, поэтому в интересах жителей Рузского округа, которые опасались за экологию, отменили такие торги, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области

Решение было принято в связи с многочисленными обращениями жителей округа, которые опасаются возможного ухудшения экологической обстановки из-за перспективы разработки карьеров, так как ранее сотрудники Минэкологии неоднократно выявляли нарушения законодательства в части охраны земель и недр.

«Мы постоянно сталкиваемся с различными нарушениями в сфере недропользования. Чаще всего наблюдаются попытки организовать в отработанных карьерах незаконные свалки. В прошлом году, например, министерство привлекло к ответственности компанию, которая свозила строительные и коммунальные отходы в карьерную выемку вблизи деревни Морево Рузского городского округа» - сказала заместитель министра экологии и природопользования региона Ирина Стальнова.

Она добавила, что площадь незаконной свалки превысила 2 гектара. Нарушители поплатились за свои действия, ведомство настаивает на возбуждении уголовного дела. Однако жители ждут более решительных мер, именно поэтому министерство решило еще раз оценить возможные альтернативы по добыче полезных ископаемых и отменило аукционы.

Решение о возможности проведения торгов будут зависеть от оценки экологической ситуации в округе и негативных факторов, влияющих на нее в период осуществления добычи.

К участию в торгах будут допущены только те компании, которые будут обладать необходимыми квалифицированными специалистами, финансовыми и техническими средствами для эффективного проведения работ, связанных с пользованием недрами.

Уже около 500 компаний были уличены в нарушениях, связанных с оборотом строительных отходов и грунтов, в том числе с незаконным размещением их в отработанных карьерах.

Минэкологии подготовило дорожную карту мероприятий по пресечению незаконного размещения мусора, которая включает в себя 23 локации Московской области, где чаще всего отмечаются подобные нарушения.