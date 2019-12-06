РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 дек. Руководство Подольского района электрических сетей 10 декабря проведет встречу для садоводов по вопросу передачи электросетевого имущества, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Специалисты компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») продолжают прием заявлений от садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков о безвозмездной передаче электросетевого имущества под патронаж электросетевой компании. Для разъяснения упрощенной процедуры данного процесса руководство Подольского района электрических сетей организует 10 декабря встречу для представителей СНТ, ДНП и КП», – говорится в сообщении.

Встреча будет проходить с 13:00 до 16:00 по адресу: улица Орджоникидзе, дом 27 (Подольский район электрических сетей).

В Подольске в настоящее время 28 садовых товариществ положительно решили вопрос о передаче электросетевого хозяйства на баланс компании Россети, из них 5 – в течение нынешнего года. Среди основных целей инициации данного процесса со стороны энергетиков – снижение аварийности в распределительной сети за счет проведения плановых, системных ремонтных работ и реконструкции.