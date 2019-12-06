РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Семь домов в микрорайоне Климовск Подольска 9 декабря временно останутся без света из-за ремонтных работ на подстанции, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 9 декабря с 13:00 до 17:00 не будет подаваться электроэнергия в многоквартирные дома по следующим адресам: Южный поселок, дома №№28, 29, 30, 31, 33, 34, 35», – говорится в сообщении.

Ремонтные работы будут проводиться на подстанции №706.