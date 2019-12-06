РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Занятия по скандинавской ходьбе для пенсионеров и жителей предпенсионного возраста будут проводить в парке Талалихина Подольска по вторникам и четвергам, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина 5 декабря прошла первая тренировка по скандинавской ходьбе по губернаторской программе «Активное долголетие». Участниками программы бесплатно могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

«Занятия в парке будут проходить каждые вторник и четверг с 10:00 до 11:00. Встреча в 10:00 у входа в парк. Проводит тренировки тренер-преподаватель по скандинавской ходьбе и адаптивной физкультуре Владимир Васильев. Он представляет Подольский комплексный центр социального обслуживания и реабилитации и комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск», – говорится в сообщении.

Подробности о занятиях можно будет узнать по телефону: 8(964)511-68-33. На первом занятии тренер рассказал о пользе скандинавской ходьбы, показал технику правильной отработки движений и провел разминку.